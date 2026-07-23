Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Antifa-Code: Unbekannte beschmieren Niederwalddenkmal mit linksextremen Hassparolen

Antifa-Code: Unbekannte beschmieren Niederwalddenkmal mit linksextremen Hassparolen

Antifa-Code: Unbekannte beschmieren Niederwalddenkmal mit linksextremen Hassparolen

Die Schmierereien am Niederwalddenkmal in Rüdesheim: Das Monument ist Teil der Deutschen Nationaldenkmäler und des Unesco-Welterbes. Fotos: IMAGO / Sämmer /// Polizeipräsidium Westhessen
Antifa-Code
 

Unbekannte beschmieren Niederwalddenkmal mit linksextremen Hassparolen

Nachdem das Unesco-Welterbe bei Rüdesheim, das Niederwalddenkmal, mit linksextremistischen Codes beschmiert wurde, übernimmt der Staatsschutz die Ermittlungen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.
Anzeige

RÜDESHEIM. Mutmaßliche Linksextreme haben das Niederwalddenkmal in Hessen mit Parolen verunstaltet. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen schmierten die bisher unbekannten Täter unterhalb des Hauptreliefs „FCK NZS“ und auf eine angrenzende Mauer „FCK AFD“ sowie „161“, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber der JUNGEN FREIHEIT am Donnerstag.

Das Staatsschutz-Kommissariat „ermittelt nun wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung“. Bei einer der Schmierereien handelt es um die Zahlenkombination „161“, die in der Szene für „Antifaschistische Aktion“ steht.

Die Schmierereien am Niederwalddenkmal. Fotos: Polizeipräsidium Westhessen
Die Schmierereien am Niederwalddenkmal. Fotos: Polizeipräsidium Westhessen

Die Verunstaltungen seien bereits entfernt worden. „Die erforderlichen Reinigungskosten belaufen sich ersten Schätzungen nach auf mehrere Tausend Euro“, teilte die Polizei mit.

Niederwalddenkmal als Zeichen des deutschen Friedens

Das am Rhein liegende Niederwalddenkmal zählt neben etwa dem Hermannsdenkmal in Detmold oder dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig zu den Deutschen Nationaldenkmälern. Zudem ist es Teil des Unesco-Welterbes.


1883 weihte Kaiser Wilhelm I. das Niederwalddenkmal ein. Es soll an den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 und die daran anknüpfende Gründung des Deutschen Kaiserreichs erinnern.

Nicht der erste Angriff auf Denkmäler

Immer wieder werden nationale Denkmäler Ziel von linken Angriffen. Ende 2024 etwa stürzten mutmaßliche Linksextremisten eine überlebensgroße Bronzestatue des ehemaligen Reichskanzlers Otto von Bismarck vom Sockel und beschmierten sie (JF berichtete).

Konkret wurde der Sockel mit den Worten „Antikoloniale Aktion“ und die Statue mit dem Wort „coloniser“ (deutsch: Kolonisator) besprüht. Ein entsprechendes Selbstbezichtigungsschreiben wurde auf der linksextremen Plattform Indymedia veröffentlicht. (mas)

Die Schmierereien am Niederwalddenkmal in Rüdesheim: Das Monument ist Teil der Deutschen Nationaldenkmäler und des Unesco-Welterbes. Fotos: IMAGO / Sämmer /// Polizeipräsidium Westhessen
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles