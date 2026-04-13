Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nach dem Wahldesaster: Was die Rechte aus Orbáns Niederlage lernen kann

Nach dem Wahldesaster: Was die Rechte aus Orbáns Niederlage lernen kann

Nach dem Wahldesaster: Was die Rechte aus Orbáns Niederlage lernen kann

Viktor Orbán muss die Wahlniederlage hinnehmen, die zugleich eine Warnung für andere Rechtsparteien sein muss.
Viktor Orbán muss die Wahlniederlage hinnehmen, die zugleich eine Warnung für andere Rechtsparteien sein muss.
Viktor Orbán muss die Wahlniederlage hinnehmen, die zugleich eine Warnung für andere Rechtsparteien sein muss. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Petr David Josek
JF-Plus Icon Premium Nach dem Wahldesaster
 

Was die Rechte aus Orbáns Niederlage lernen kann

Während Orbáns treueste Anhänger nach Ausflüchten für das Wahldebakel suchen, ist eine nüchterne Analyse angebracht. Denn die Fehler, die der abgewählte Hoffnungsträger der Rechten in Europa beging, drohen auch andere rechte Parteien zu beschädigen. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Viktor Orbán muss die Wahlniederlage hinnehmen, die zugleich eine Warnung für andere Rechtsparteien sein muss. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Petr David Josek
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles