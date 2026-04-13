Was die Rechte aus Orbáns Niederlage lernen kann

Viktor Orbán muss die Wahlniederlage hinnehmen, die zugleich eine Warnung für andere Rechtsparteien sein muss. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Petr David Josek

Während Orbáns treueste Anhänger nach Ausflüchten für das Wahldebakel suchen, ist eine nüchterne Analyse angebracht. Denn die Fehler, die der abgewählte Hoffnungsträger der Rechten in Europa beging, drohen auch andere rechte Parteien zu beschädigen. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.