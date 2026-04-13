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Wie der ÖRR die AfD-Anhänger sieht: Übertreibt der WDR mit der Wählerbeschimpfung jetzt endgültig?

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Wie der ÖRR die AfD-Anhänger sieht: Übertreibt der WDR mit der Wählerbeschimpfung jetzt endgültig?

WDR-Star: Denis Scheck ist nicht gut auf AfD-Wähler zu sprechen.
WDR-Star: Denis Scheck ist nicht gut auf AfD-Wähler zu sprechen.
Denis Scheck ist nicht gut auf AfD-Wähler zu sprechen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
JF-Plus Icon Premium Wie der ÖRR die AfD-Anhänger sieht
 

Übertreibt der WDR mit der Wählerbeschimpfung jetzt endgültig?

Schön, wenn öffentlich-rechtliche TV-Journalisten einfach mal die Maske der Überparteilichkeit fallen lassen. Doch die Wählerbeschimpfung in der WDR-Sendung „Druckfrisch“ kann für das öffentlich-rechtliche Fernsehen gefährlich werden.

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Denis Scheck ist nicht gut auf AfD-Wähler zu sprechen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
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