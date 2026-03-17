„Pinocchio“ Merz ruiniert Deutschland

Mit Rekord-Schulden wollte Merz die marode Infrastruktur modernisieren – eine Lüge. Wahr ist: Wenn das Geld aufgebraucht ist, wird Deutschland richtig am Boden liegen. Denn der Kanzler schmeißt es zum Fenster raus. Stattdessen sitzen wir auf einem riesigen Schuldenberg. Eine Abrechnung.