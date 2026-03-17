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Missbrauch des „Sondervermögens“: „Pinocchio“ Merz ruiniert Deutschland

Missbrauch des „Sondervermögens“: „Pinocchio“ Merz ruiniert Deutschland

Missbrauch des „Sondervermögens“: „Pinocchio“ Merz ruiniert Deutschland

Kleiner Pinocchio-Test von Friedrich Merz: Wird die Nase immer länger?
Kleiner Pinocchio-Test von Friedrich Merz: Wird die Nase immer länger?
Kleiner Pinocchio-Test von Friedrich Merz: Wird die Nase immer länger? Foto: picture alliance / dts-Agentur
JF-Plus Icon Premium Missbrauch des „Sondervermögens“
 

„Pinocchio“ Merz ruiniert Deutschland

Mit Rekord-Schulden wollte Merz die marode Infrastruktur modernisieren – eine Lüge. Wahr ist: Wenn das Geld aufgebraucht ist, wird Deutschland richtig am Boden liegen. Denn der Kanzler schmeißt es zum Fenster raus. Stattdessen sitzen wir auf einem riesigen Schuldenberg. Eine Abrechnung.

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