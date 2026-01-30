Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nach Verlust des Doktortitels: Warum Medien und Parteien Mario Voigt schützen

Nach Verlust des Doktortitels: Warum Medien und Parteien Mario Voigt schützen

Nach Verlust des Doktortitels: Warum Medien und Parteien Mario Voigt schützen

Auch der Verlust des Doktortitels kann ihm nichts anhaben: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU).
Auch der Verlust des Doktortitels kann ihm nichts anhaben: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU).
Auch der Verlust des Doktortitels kann ihm nichts anhaben: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
JF-Plus Icon Premium Nach Verlust des Doktortitels
 

Warum Medien und Parteien Mario Voigt schützen

Obwohl seine CDU abgeschlagen hinter den AfD landete, schaffte es Mario Voigt, ein skurrile Minderheitskoalition zu schmieden, die ihn mit Hilfe der Linken zu Thüringens Ministerpräsidenten wählte. Darf so einer zurücktreten, auch wenn er den Doktortitel verliert?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Auch der Verlust des Doktortitels kann ihm nichts anhaben: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles