Warum Medien und Parteien Mario Voigt schützen

Auch der Verlust des Doktortitels kann ihm nichts anhaben: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Obwohl seine CDU abgeschlagen hinter den AfD landete, schaffte es Mario Voigt, ein skurrile Minderheitskoalition zu schmieden, die ihn mit Hilfe der Linken zu Thüringens Ministerpräsidenten wählte. Darf so einer zurücktreten, auch wenn er den Doktortitel verliert?