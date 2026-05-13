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Veränderte politische Verhältnisse: Können Linke und Rechte Freunde werden?

Veränderte politische Verhältnisse: Können Linke und Rechte Freunde werden?

Veränderte politische Verhältnisse: Können Linke und Rechte Freunde werden?

Wenn sie sich auf Augenhöhe begegnen, kann Verständigung zwischen Rechten und Linken gelingen.
Wenn sie sich auf Augenhöhe begegnen, kann Verständigung zwischen Rechten und Linken gelingen.
Wenn sie sich auf Augenhöhe begegnen, kann Verständigung zwischen Rechten und Linken gelingen. Foto: JF mit KI erstellt
JF-Plus Icon Premium Veränderte politische Verhältnisse
 

Können Linke und Rechte Freunde werden?

Die Linken wollen uns ans Geld, an die Ehre, ans Leder. Jetzt sind die Progressiven in die Ecke gedrängt, denn 16 Jahre Merkel, Corona-Quälereien und Kulturkampf nach US-amerikanischem Vorbild haben nicht nur ihre Werte auf die Probe gestellt, sondern das Meinungsklima gewendet. Ist es schon Zeit für Annäherung? Ein Kommentar.

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Wenn sie sich auf Augenhöhe begegnen, kann Verständigung zwischen Rechten und Linken gelingen. Foto: JF mit KI erstellt
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