Können Linke und Rechte Freunde werden?

Die Linken wollen uns ans Geld, an die Ehre, ans Leder. Jetzt sind die Progressiven in die Ecke gedrängt, denn 16 Jahre Merkel, Corona-Quälereien und Kulturkampf nach US-amerikanischem Vorbild haben nicht nur ihre Werte auf die Probe gestellt, sondern das Meinungsklima gewendet. Ist es schon Zeit für Annäherung? Ein Kommentar.