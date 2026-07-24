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Spott über Auswanderer: Keine Träne für Lauterbach

Spott über Auswanderer: Keine Träne für Lauterbach

Spott über Auswanderer: Keine Träne für Lauterbach

Karl Lauterbach (SPD) schimpft auf Auswanderer und ignoriert die Fakten.
Karl Lauterbach (SPD) schimpft auf Auswanderer und ignoriert die Fakten.
Karl Lauterbach (SPD) schimpft auf Auswanderer und ignoriert die Fakten. Foto: picture alliance / Metodi Popow | M. Popow
JF-Plus Icon Premium Spott über Auswanderer
 

Keine Träne für Lauterbach

Karl Lauterbach ist ein echter Vorzeigesozialist. Fakten interessieren ihn nicht so sehr. Über Leistungsträger, die die Hochsteuerbundesrepublik verlassen, spottet er. In seiner realitätsfremden Arroganz erinnert er an einen anderen Unsympathen der deutschen Geschichte. Ein Kommentar.

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Karl Lauterbach (SPD) schimpft auf Auswanderer und ignoriert die Fakten. Foto: picture alliance / Metodi Popow | M. Popow
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