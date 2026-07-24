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Wahlen abschaffen: Nicaraguas Machthaber Ortega sorgt vor

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Nicaraguas Machthaber Daniel Ortega (M.) denkt gar nicht daran, sich abwählen zu lassen.
Nicaraguas Machthaber Daniel Ortega (M.) denkt gar nicht daran, sich abwählen zu lassen.
Nicaraguas Machthaber Daniel Ortega (M.) denkt gar nicht daran, sich abwählen zu lassen. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matias Delacroix
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Nicaraguas Machthaber Ortega sorgt vor

Wahlen könnten der Opposition nutzen, also schafft man sie besser ab. Gemäß dieser Logik handelt Nicaraguas sozialistischer Machthaber Ortega. Der Schritt dient der Nachfolgesicherung und ist auch aus Angst vor einer ausländischen Intervention geboren.

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Nicaraguas Machthaber Daniel Ortega (M.) denkt gar nicht daran, sich abwählen zu lassen. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matias Delacroix
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