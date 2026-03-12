Anzeige
Massenentlassungen bei Volkswagen: Infarkt im Herz der Autoindustrie

Ein verdrecktes VW-Logo am alten Golf (Symbolbild): Auch der Gewinn des Autoindustrie-Riesen bricht deutlich ein. Foto: picture alliance / Rainer Keuenhof | Rainer Keuenhof (mit KI bearbeitet)
JF-Plus Icon Premium Massenentlassungen bei Volkswagen
 

Infarkt im Herz der Autoindustrie

Zehntausende VW-Mitarbeiter sollen ihren Job verlieren – weil sich der Vorstand in seinem E-Mobilität-Wahn verrechnet hat. Dabei war die Entwicklung in der Autoindustrie vorhersehbar. Ein Kommentar von Holger Douglas.

