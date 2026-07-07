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JF-Exklusiv: Tausende Frauen in Deutschland wurden von Syrern vergewaltigt

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Ein missbrauchtes Kind im Schlafzimmer (Symbolbild): Vergangenes Jahr verzeichnete die Polizei 279 schwere Sexualstraftaten an Minderjährigen durch Syrer. (Themenbild)
Ein missbrauchtes Kind im Schlafzimmer (Symbolbild): Vergangenes Jahr verzeichnete die Polizei 279 schwere Sexualstraftaten an Minderjährigen durch Syrer. (Themenbild)
Ein missbrauchtes Kind im Schlafzimmer (Symbolbild): Vergangenes Jahr verzeichnete die Polizei 279 schwere Sexualstraftaten an Minderjährigen durch Syrer. Foto: picture alliance / imageBROKER | Olaf Heil
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Tausende Frauen in Deutschland wurden von Syrern vergewaltigt

Abertausende Frauen wurden in den vergangenen Jahren Opfer schwerster Sexualdelikte, bei denen Syrer tatverdächtig sind. Noch schneller steigt nur die Zahl der minderjährigen Opfer, wie die JF exklusiv erfuhr.

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Ein missbrauchtes Kind im Schlafzimmer (Symbolbild): Vergangenes Jahr verzeichnete die Polizei 279 schwere Sexualstraftaten an Minderjährigen durch Syrer. Foto: picture alliance / imageBROKER | Olaf Heil
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