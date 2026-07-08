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Psychogramm einer Linksextremistin: Das „Widersetzen“-Team zwischen Bürgerlichkeit und innerem Faschismus

Psychogramm einer Linksextremistin: Das „Widersetzen“-Team zwischen Bürgerlichkeit und innerem Faschismus

Psychogramm einer Linksextremistin: Das „Widersetzen“-Team zwischen Bürgerlichkeit und innerem Faschismus

Das Bild zeigt Niki Leipold von der linksradikalen Gruppe Widersetzen. Sie wirkt zugleich bürgerlich und extremistisch.
Das Bild zeigt Niki Leipold von der linksradikalen Gruppe Widersetzen. Sie wirkt zugleich bürgerlich und extremistisch.
Niki Leipold von der linksradikalen Gruppe Widersetzen: Im Leben falsch abgebogen. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
JF-Plus Icon Premium Psychogramm einer Linksextremistin
 

Das „Widersetzen“-Team zwischen Bürgerlichkeit und innerem Faschismus

Niki Leipold von „Widersetzen“ ist eine tragische Figur. Nicht unsympathisch, aber fanatisch und indoktriniert. Gerade Protestanten sind dafür besonders anfällig. Ein Psychogramm.

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Niki Leipold von der linksradikalen Gruppe Widersetzen: Im Leben falsch abgebogen. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
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