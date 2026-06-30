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Mecklenburg-Vorpommern: Was macht der Innenminister hier bei den Hammerbanden-Ultras?

Mecklenburg-Vorpommern: Was macht der Innenminister hier bei den Hammerbanden-Ultras?

Mecklenburg-Vorpommern: Was macht der Innenminister hier bei den Hammerbanden-Ultras?

Das Bild zeigt den Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel von der SPD und einen Screenshot des Instagram-Kontos des Fußballvereins Internationaler FC Rostock. Dieser Verein sympathisiert mit der Hammerbande und erhält Preise aus öffentlicher Hand.
Das Bild zeigt den Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel von der SPD und einen Screenshot des Instagram-Kontos des Fußballvereins Internationaler FC Rostock. Dieser Verein sympathisiert mit der Hammerbande und erhält Preise aus öffentlicher Hand.
Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) und ein freundschaftliches Gruppenfoto eines Antifa-Vereins: Preis für Engagement, trotz Hammerbande-Solidarität erhalten. Fotos: picture alliance/dpa | Jens Büttner / Instagram Montage: JF
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Was macht der Innenminister hier bei den Hammerbanden-Ultras?

Die Mitglieder der Hammerbande brachen Knochen und machten jahrelang Jagd auf politisch Andersdenkende. In Mecklenburg-Vorpommern pflegt ausgerechnet SPD-Innenminister Pegel beste Verbindungen zu Unterstützern der linken Terrorgruppe. Und nicht nur er. Eine JF-Recherche.

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Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) und ein freundschaftliches Gruppenfoto eines Antifa-Vereins: Preis für Engagement, trotz Hammerbande-Solidarität erhalten. Fotos: picture alliance/dpa | Jens Büttner / Instagram Montage: JF
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