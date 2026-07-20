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Starmers Nachfolger: Andy Burnhams unmöglicher Spagat

Starmers Nachfolger: Andy Burnhams unmöglicher Spagat

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Großbritanniens neuer Premier Andy Burnham: Unter Druck von allen Seiten. (Themenbild)
Großbritanniens neuer Premier Andy Burnham: Unter Druck von allen Seiten. (Themenbild)
Großbritanniens neuer Premier Andy Burnham: Unter Druck von allen Seiten. Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | Li Ying
JF-Plus Icon Premium Starmers Nachfolger
 

Andy Burnhams unmöglicher Spagat

Kaum ist Andy Burnham Großbritanniens neuer Labour-Premier, droht ihm ein Scheitern an allen Fronten: Sein Vorhaben, den Aufstieg von Nigel Farage zu verhindern und dennoch Linke zufriedenzustellen, ist kaum zu schaffen. Ein Hintergrundbericht.

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Großbritanniens neuer Premier Andy Burnham: Unter Druck von allen Seiten. Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | Li Ying
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