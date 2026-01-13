Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Schwimmbad schlägt Alarm: Gucken, zucken, wegducken – So hilflos sind wir Deutschen geworden

Schwimmbad schlägt Alarm: Gucken, zucken, wegducken – So hilflos sind wir Deutschen geworden

Schwimmbad schlägt Alarm: Gucken, zucken, wegducken – So hilflos sind wir Deutschen geworden

Das Symbolbild zeigt ein deutsches Mädchen am Rand eines Schwimmbeckens.
Das Symbolbild zeigt ein deutsches Mädchen am Rand eines Schwimmbeckens.
Mädchen sitzt am Rand eines Schwimmbeckens (Symbolbild): In der Haveltherme kam es in der Vergangenheit zu sexuellen Übergriffen. Foto: picture alliance/dpa | Annette Riedl
JF-Plus Icon Premium Schwimmbad schlägt Alarm
 

Gucken, zucken, wegducken – So hilflos sind wir Deutschen geworden

Die Havel-Therme verschärft wegen unruhestiftender „Männergruppen“ ihre Einlaßpolitik. Grabscher und Messerstecher gehören jedoch an der deutschen Grenze abgewiesen, nicht erst an der Schwimmbadschranke. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Mädchen sitzt am Rand eines Schwimmbeckens (Symbolbild): In der Haveltherme kam es in der Vergangenheit zu sexuellen Übergriffen. Foto: picture alliance/dpa | Annette Riedl
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles