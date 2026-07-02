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Wahlsieg der Roten: Grazer Kommunisten profitieren nicht nur von der Hitze

Wahlsieg der Roten: Grazer Kommunisten profitieren nicht nur von der Hitze

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Nach dem KPÖ-Wahlerfolg jubeln die Kommunisten in Graz.
Nach dem KPÖ-Wahlerfolg jubeln die Kommunisten in Graz.
Nach dem KPÖ-Wahlerfolg jubeln die Kommunisten in Graz. Foto: picture alliance / APA-Images | HANS KLAUS TECHT
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Grazer Kommunisten profitieren nicht nur von der Hitze

Österreich blickt irritiert auf Graz. Aber auch hierzulande reibt man sich die Augen und fragt sich, wie die Kommunisten erneut die Wahl in der zweitgrößten Stadt der Alpenrepublik gewinnen konnten. Das lag auch an fleißigen Verbündeten. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

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Nach dem KPÖ-Wahlerfolg jubeln die Kommunisten in Graz. Foto: picture alliance / APA-Images | HANS KLAUS TECHT
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