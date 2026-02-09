Anzeige
Nun ist Gil Ofarim der Dschungelkönig, trotz seiner Lügenvergangenheit. Foto: RTL
Dschungelcamp
 

Gil Ofarim ist der König der Kakerlaken – und der Widersprüche

Nun hat tatsächlich Gil Ofarim das berüchtigte Dschungelcamp gewonnen. Ausgerechnet der Promi mit der erfundenen Antisemitismusgeschichte triumphiert im Trash-TV. Das wirft Fragen auf, die wohl recht simple Antworten zutage fördern werden. Ein Kommentar von Tobias Westphal.

