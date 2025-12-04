Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Veränderter Medienkonsum: RTL und Co. kämpfen gegen Streamingkonkurrenz

Trotz der Verpflichtung von TV-Star Stefan Raab im vergangenen Jahr muß RTL sparen und umbauen. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
RTL und Co. kämpfen gegen Streamingkonkurrenz

Der Wandel vom klassischen Fernsehen hin zu Streamingdiensten und anderen digitalen Angeboten vollzieht sich nicht geräuschlos. Medienunternehmen und TV-Sender wie RTL oder ProSiebenSat.1 geraten ins Straucheln; zum Leidwesen ihrer Mitarbeiter.

