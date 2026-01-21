Gil Ofarim im Dschungel der verkrachten TV-Existenzen

Anzeige

Das offizielle Fernsehjahr 2026 beginnt erst mit dem Start des Dschungelcamps. Und wie jedes Jahr gibt es Kritik an der Sendung: Zahlreiche Fans bemängeln, daß zu wenig echte Promis teilnehmen, während andere die Teilnahme von Gil Ofarim kritisieren. Doch seit der ersten Staffel im Jahr 2004 war die Trash-TV-Sendung schon immer ein Potpourri moralisch fragwürdiger Personen; da paßt Gil Ofarim perfekt hinein.

Der Musiker Ofarim, bürgerlich Gil Doron Reichstadt, wurde Ende der 1990er Jahre durch eine Foto-Lovestory in der Zeitschrift Bravo bekannt und erlangte mit englischsprachigen Popsongs Teenie-Star-Status. Manch einem Nicht-Fan ist er eher durch den Leipziger Hotel-Vorfall bekannt: In einem Video behauptete er, ein Hotelmitarbeiter habe ihn aufgefordert, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken dürfe. Die Vorwürfe stellten sich jedoch als Lüge heraus.

Im November 2023 wurde der Strafprozeß gegen ihn wegen Verleumdung gegen eine Geldauflage von 10.000 Euro eingestellt, nachdem Ofarim gestanden hatte, seine Antisemitismusvorwürfe gegen den Hotelmitarbeiter erfunden zu haben, und er um Entschuldigung bat. Jetzt will er am Lagerfeuer einen Image-Neustart versuchen. Werden dabei Tränen des Selbstmitleids fließen?

Auch das erste Aufeinandertreffen zwischen Samira Yavuz und Eva Benetatou wird spannend. Daß beide im selben Camp landen, ist natürlich kein Zufall, sondern dramaturgische Präzisionsarbeit aus dem RTL-Baukasten „Bitchfights, die sich von selbst entzünden“. Anfang 2025 wurde bekannt, daß Eva Benetatou eine Affäre mit Samiras Ex Serkan Yavuz hatte. Samira Yavuz, von der man sich selbst ein Bild in der Februar-Ausgabe der Zeitschrift Playboy machen kann, äußerte daraufhin öffentlich, daß Eva die Beziehung zu ihrem Noch-Ehemann zerstört habe.

Haben Bitchfights mehr Potential als Ofarims Neustartambitionen?

Die Ehe von Samira und Serkan, die sich im Jahr 2021 bei „Bachelor in Paradise“ kennenlernten, soll jedoch bereits unter anderen Problemen gelitten haben, davon ist Eva überzeugt. Die Damen werden sich also einiges zu erzählen haben. Als Unterstützung bringt Eva die Patentante ihres Sohnes George, die bereits aus vielen Reality-TV-Shows bekannte Claudia Obert, mit ins Luxushotel Imperial Hotel Gold Coast (ehemals Palazzo Versace). Man darf auf ihre Kommentare gespannt sein.

Auch Simone Ballack, die ebenfalls in den Dschungel reist, ist mit Claudia Obert befreundet. Die Ex-Ehefrau von Fußballstar Michael Ballack ist als Spielerfrau bekannt geworden. Seit dem vergangenen Jahr leitet die geprüfte „General Manager“ ein Hotel in Italien. Sie wird mit Sicherheit über ihren im August 2021 verstorbenen Sohn Emilio sprechen und nimmt sogar ein Schmuckstück mit der Asche ihres Sohnes als persönlichen Luxusgegenstand mit.

Die Schauspiel-Fraktion ist in diesem Jahr stark vertreten – offenbar hat der australische Busch inzwischen den Status einer alternativen Seifenoper für Schauspieler, die neue Engagements suchen, erreicht. Da wäre zum einen Nicole Belstler-Boettcher, Tochter der Schauspielerin Grit Boettcher, die wenigen noch als Sandra Behrens aus „Marienhof“ ein Begriff sein könnte. Sie glaubt, unoperierte Frauen über 60 Jahren würden im deutschen Fernsehen vergessen. Ihre Soap-Erfahrung ist eine ideale Vorbereitung auf das Dschungelcamp: viel Drama, wenig Privatsphäre und Dialoge, die man später am liebsten vergessen würde.

Seifenopernstars geben sich Klinke in die Hand

Soap-Erfahrung kann auch Stephen Dürr vorweisen, der in den Serien „Unter uns“, „Alles was zählt“ und „In aller Freundschaft“ mitspielte. Ein weiterer Schauspieler ist der alkoholkranke Hardy Krüger jr., der seinen Durchbruch mit der Fernsehserie „Gegen den Wind“ hatte und von 2006 bis 2013 in der Serie „Forsthaus Falkenau“ den Förster Stefan Leitner spielte. Der plötzliche Kindstod seines damals acht Monate alten Sohnes Paul-Luca im Juli 2011 stürzte ihn in eine tiefe persönliche Krise. Seit seinem Entzug hat er keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt.

Mit ganz anderen Problemen kämpft die „Unter uns“-Schauspielerin Mirja du Mont, die unter Angst- und Panikstörungen leidet und angibt, „ganz schlecht auf Toilette gehen zu können“. Dennoch sei sie, so du Mont, „eine geile Alte“ (geboren am 21. Januar 1976).

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mirja Neven du Mont (@mirja_du_mont)

Hubert Fella konnte bereits Erfahrungen mit dem Dschungel durch seinen langjährigen Lebenspartner Matthias Mangiapane sammeln, der 2018 am Dschungelcamp teilnahm und den fünften Platz belegte. Er gibt Hubert Tipps für den Dschungeleinsatz: Die Nutzung des Dixi-Klos bei einer Dschungelprüfung sei dem Dschungel-Klo immer vorzuziehen. Es ist wirklich bescheiden, wenn man solche Tipps nicht bekommt. Hubert Fella möchte seinen Ehemann Matthias hinsichtlich des fünften Platzes überbieten und die Dschungelkrone holen: „Ich will die Krone einmal nach Unterfranken holen.“ Beim Gewinn der Krone winkt eine Siegprämie von 100.000 Euro, die er in sein Hobby investieren könnte. Hubert Fella hat bereits über 80 Kreuzfahrten gemacht.

Wer sind die anderen Promis? Viele Dschungel-Fans würden antworten: „Es gibt keine!” Andere würden vehement widersprechen, denn diese sind Insta-Stars und somit sehr wohl prominent. Als weibliche Teilnehmerin gibt es den Blickfang Ariel Hediger (bürgerlicher Name angeblich Valeria, Nachname unbekannt), die aktuell 218.000 Follower auf Instagram hat und dort ankündigte: „Der Dschungel wollte Drama. Und ja, er hat mich bekommen.“ Sie hat bereits bei verschiedenen Dating-Formaten mitgemacht, darunter „Love Fool“, „Are You The One? – Realitystars in Love“, „The 50“ und „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“. Selbst für eingefleischte Trash-TV-Fans ist das Hardcore: Die Frau ist Kummer gewohnt.

Reality-TV-Star ist ein Vollzeitjob

Ein weiterer Nicht-Prominenter ist der gutaussehende Umut Tekin (174.000 Follower auf Instagram), der bisher bei „Temptation Island VIP“, „Die Bachelorette“, „Bachelor in Paradise“, „Good Luck Guys“ und „Das Sommerhaus der Stars“ teilgenommen hat. Offensichtlich kann man Reality-TV-Star auch hauptberuflich ausüben. In jeder jüngeren Staffel gab es jedoch auch Teilnehmer, die als „aus diversen Formaten bekannt“ vorgestellt wurden.

Zu guter Letzt gibt es da noch einen weiteren Schönling: Patrick Romer (123.000 Follower auf Instagram), der durch die 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ im Jahr 2020 bekannt wurde. Er tingelte durch zahlreiche weitere Formate („Das Sommerhaus der Stars“, „Das große Promi-Büßen“) und nimmt nun am Dschungelcamp teil. Übrigens sollen Umut Tekin und Patrick Romer ihre ehemaligen Partnerinnen betrogen haben – natürlich inklusive öffentlichem Streit und Drama. Deswegen ist ihre Teilnahme bei Teilen der Dschungelcamp-Fans umstritten.

Welche Erfolgsaussichten hat Ofarim?

Schauen wir uns nun das Gesamtpaket an: zwölf wie immer bunt zusammengewürfelte Kandidaten. Wagen wir eine Prognose: Gil Ofarim wird von den Zuschauern als Strafe für den Hotel-Eklat und seine angebliche Dschungelcamp-Gage in Höhe von 300.000 Euro in die ersten Dschungelprüfungen gewählt werden. Je nachdem, wie er diese meistert, wird das Interesse, ihn zu quälen, nachlassen. Apropos Dschungelprüfungen: Diese sollen zu 90 Prozent neu sein. Das ist sehr erfreulich, denn gefühlt war es in den vergangenen Staffeln immer dasselbe. Man hat sich also etwas Neues, Ekliges ausgedacht – nicht umsonst steht das „N” in RTL für „Niveau”!

Mindestens genauso spannend wie die Prüfungen sind die Interaktionen zwischen den Teilnehmern. Je mehr Streit, desto mehr Unterhaltung für die Zuschauer vor dem Fernseher. Wie werden Samira Yavuz und Eva Benetatou miteinander umgehen? Wer ist am langweiligsten und fliegt als Erstes raus? Simone Ballack oder Nicole Belstler-Boettcher? Wird das Camp-Küken Ariel Hediger Drama veranstalten, wo sie lieber geschwiegen hätte? Und wer wird der Publikumsliebling, den man vorher gar nicht so gut kannte? Hardy Krüger junior?

Wir schauen die „zynisch-abstoßende Shitshow“ (Julian Reichelt), weil sie eine Mischung aus einfacher Ablenkung, sozialem Vergleich, Ekel und Drama bietet – also starke Gefühle, ohne daß man selbst betroffen ist. Dazu kommt der Spaß, gemeinsam zu lästern, sich aufzuregen und seine „Lieblinge” und „Bösewichte” zu küren. Und Gil Ofarim wird wohl leiden müssen.

________________________________________________________

Lasset die Spiele der verkrachten Existenzen beginnen! Am Freitag, dem 23. Januar 2026, um 20.15 Uhr startet Dschungelcamp 2026 | Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!