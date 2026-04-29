Urteil im Fall Liana K.: Mörderisches Politikversagen

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Vor wenigen Tagen jubelte Bundeskanzler Friedrich Merz, „große Teile“ des Migrationsproblems in Deutschland seien „gelöst“. Heute fiel das Urteil im Fall von Liana K. Heute wurde der Täter vom Vorwurf des Mordes freigesprochen, weil er psychisch krank sei. Statt in ein richtiges Gefängnis kommt er nun in eine psychiatrische Einrichtung. Rechtlich gesehen bleibt die Mordtat – die es ganz ohne Frage war – ungesühnt.

Und der Fall zeigt auch, dass das Migrationsproblem nicht gelöst ist. Der Täter war ein polizeibekannter abgelehnter Asylbewerber aus dem Irak. Ein Sextäter, der zu einer lächerlichen Geldstrafe verurteilt wurde, nachdem er einer Frau sein Geschlechtsteil gezeigt und sie betatscht hatte. Wer „Alles für Deutschland“ sagt und schreibt, wird in diesem Land härter bestraft.

Ein komplettes Staatsversagen

Wie in einem Brennglas bündelte sich in der feigen, hinterhältigen Mordtat ein Staatsversagen, das ganz reale Opfer produziert. Und zwar am Fließband. Liana K. ist nur die klitzekleine Spitze eines Eisbergs, der heute kaum noch für Entsetzen sorgt. Der Iraker war nicht nur einschlägig bekannt und ausreisepflichtig. Er profitierte auch noch von der Inkompetenz und Dummheit – manche sagen verharmlosend „Schlamperei“ – deutscher Behörden. Es war die Ausländerbehörde, die „Fehler“ beging und so eine Abschiebung unmöglich machte.

Wenn es um die KI-gestützte Kontrolle des Plastikanteils in Biotonnen von Biodeutschen geht, sind Deutschlands Verwaltungen Weltklasse, wenn es darum geht, gemeingefährliche Killer aus dem Land zu bringen, wird auf ganzer Linie versagt. Zum Dank werden die Steuern erhöht, während der Otto Normalbürger, der angesichts des rasanten Zerfalls der inneren Sicherheit – wenn er nicht gerade totgemessert oder vor einen Zug geworfen wird –, irgendwie überleben muss. Macht er sein Maul auf, rückt um 6 Uhr morgens die Polizei an und stopft es ihm. Danke für nichts, Vater Gesinnungsstaat!

Ohne die Mutter hätte es keinen Aufschrei gegeben

Und die Opfer? Weggewischt. Ohne die Mutter des jungen Mädchens, die es nicht auf sich sitzen lassen wollte, dass solche Taten von einer Politik achselzuckend im besten Fall noch zur Kenntnis genommen werden, wäre er nie so breit in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Natürlich nur diskutiert. Konsequenzen zieht in diesem Land schließlich niemand mehr, egal, wie viel Blut und Tränen noch fließen werden.

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Lianas Mutter bat ausdrücklich darum, den Täter nicht in eine Psychiatrie zu schaffen. Doch dort kommt er nun hin. Vielleicht für immer, vielleicht für zehn Jahre. Als Psychiater ging in dieser Republik übrigens auch der Massenmörder vom Magdeburger Weihnachtsmarkt, Taleb al-Abdulmohsen, durch. Auch wieder so ein Staatsversagen.

Die Masseneinwanderung geht unter anderer Flagge weiter

Nichts ist gelöst in diesem Land. Am allerwenigsten das Migrationsproblem. Millionen kulturfremde Migranten sind bereits eingewandert und werden dieses Land garantiert nicht mehr verlassen. Daran ändern auch ein paar Showabschiebungen nach Afghanistan nichts. Schon Ex-Kanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte vollmundig an: „Wir müssen endlich im großen Stil abschieben“. Passiert ist nichts – natürlich nicht.

Daran hat auch sein Nachfolger Friedrich Merz nichts Grundlegendes geändert. Stattdessen geht die Masseneinwanderung unter anderer Flagge munter weiter. Seien es „Bundesaufnahmeprogramme“ oder der „Familiennachzug“. Zugleich ziehen immer mehr Deutsche ins Ausland. Weil am Ende nämlich doch immer gilt, was eine andere Ex-Kanzlerin so schön treffend wie verheerend mit dem Satz „Jetzt sind sie halt da“ auf den Punkt brachte.

Der Staat spielt russisches Roulette mit seinen Bürgern

Jetzt sind sie halt da, die Gruppenvergewaltiger, Messerstecher und Zugschmeißer. In Dresden läuft gerade ein Prozess gegen zwei Syrer, die einem US-Touristen eiskalt das Gesicht aufschlitzen, weil er eine junge Frau schützen wollte. Erst heute wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft in Dortmund einen mehrfach vorbestraften Syrer wieder auf freien Fuß setzte, nachdem der über ein junges Mädchen hergefallen sein soll. Es bestünde schließlich keine Wiederholungsgefahr. Und falls er doch wieder zuschlägt, findet sich sicher schon ein Richter, der ihn für „psychisch krank“ erklärt.

Der Staat, die Regierung und ihre Behörden spielen mit den Bürgern russisches Roulette. Mit dem Unterschied, dass sich in jeder Kammer der Revolvertrommel eine Patrone befindet.