Die rechte Zahlenmystik der AfD Thüringen

Hut ab, linken Journalisten ist ein neuer Niveautiefpunkt geglückt. Da haben findige Schreiber doch rausgefunden, daß die AfD in Thüringen 100 Jahre nach den Nazis einen Parteitag abhalten will. Die ganze Peinlichkeit der Aufregung offenbart sich an einem anderen Beispiel. Ein Kommentar.