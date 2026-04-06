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Ausstellung: Wenn eine Herrenjacke der Psyche hilft

Ausstellung: Wenn eine Herrenjacke der Psyche hilft

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Menschen stehen vor Bildschirmen, tanzen, drücken auf Knöpfe: Besucher der Ausstellung "Wie geht's" im Deutschen Hygiene-Museum. Die Psyche machts.
Menschen stehen vor Bildschirmen, tanzen, drücken auf Knöpfe: Besucher der Ausstellung "Wie geht's" im Deutschen Hygiene-Museum. Die Psyche machts.
Besucher interagieren mit der Ausstellung. Foto: Amac Garbe / Deutsches Hygiene-Museum
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Wenn eine Herrenjacke der Psyche hilft

Das Dresdner Hygiene-Museum lädt zu einer Schau über mentale Gesundheit ein: interaktiv, persönlich und niedrigschwellig. Doch zwischen Aufklärung und Zeitgeist wirft sie auch Fragen auf, die über das Thema mentale Gesundheit hinausgehen.

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Besucher interagieren mit der Ausstellung. Foto: Amac Garbe / Deutsches Hygiene-Museum
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