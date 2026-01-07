Der Iran steuert auf den großen Umbruch zu

Auch im Ausland, wie hier in den USA, demonstrieren Menschen für einen Regime-Wechsel im Iran. Foto: picture alliance / SIPA | Benjamin Hanson/MEI

Es brodelt nicht mehr nur im Iran. Das Volk stellt sich mutig gegen die islamischen Machthaber. Dieses Mal ist es anders als während vergangener Erhebungen. Die Tage des Mullah-Regimes sind gezählt. Ein Kommentar von Laila Mirzo.