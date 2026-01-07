Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Assistierter Suizid: Wenn die radikale Selbstbestimmung regiert

Assistierter Suizid: Wenn die radikale Selbstbestimmung regiert

Assistierter Suizid: Wenn die radikale Selbstbestimmung regiert

Beim assistierten Suizid soll Gott außen vor bleiben.
Beim assistierten Suizid soll Gott außen vor bleiben.
Beim assistierten Suizid soll Gott außen vor bleiben. Foto: picture alliance / epd-bild | Detlef Heese
JF-Plus Icon Premium Assistierter Suizid
 

Wenn die radikale Selbstbestimmung regiert

In westlichen Ländern begehen immer mehr Menschen assistierten Suizid wie zuletzt die Kessler-Zwillinge in Deutschland. Sie sehen es ausgerechnet als Ausdruck ihres Menschenwürdeanspruchs. Dahinter steckt ein fataler Irrtum. Ein Einwurf.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Beim assistierten Suizid soll Gott außen vor bleiben. Foto: picture alliance / epd-bild | Detlef Heese
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles