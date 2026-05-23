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Regierungskrise auf den Inseln: Wer verjagt Starmer aus 10 Downing Street?

Regierungskrise auf den Inseln: Wer verjagt Starmer aus 10 Downing Street?

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Großbritanniens Noch-Premierminister Keir Starmer: In der Sackgasse. (Themenbild)
Großbritanniens Noch-Premierminister Keir Starmer: In der Sackgasse. (Themenbild)
Großbritanniens Noch-Premierminister Keir Starmer: In der Sackgasse. Foto: picture alliance / empics | Brook Mitchell
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Wer verjagt Starmer aus 10 Downing Street?

Die Labour-Partei kollabiert im Eiltempo – und zahlreiche Genossen wollen nun Keir Starmer als Premierminister absetzen. Doch sein Nachfolger wird den Untergang der britischen Sozialdemokratie kaum aufhalten können.

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Großbritanniens Noch-Premierminister Keir Starmer: In der Sackgasse. Foto: picture alliance / empics | Brook Mitchell
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