Bei der Linkspartei bestimmen Terrorversteher den Kurs

Bei der Linkspartei herrscht beim Thema Gazakrieg eine bestürzend israelfeindliche Haltung, wie der Parteitag zeigte. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Eine Sache stellt der Parteitag der Linkspartei unmissverständlich klar. Diese steht auf Seiten der palästinensischen Islamisten, die Israel vernichten wollen. In der Linkspartei geben Terrorversteher den Ton an. Ein Kommentar von Laila Mirzo.