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Israelhass als Programm: Bei der Linkspartei bestimmen Terrorversteher den Kurs

Israelhass als Programm: Bei der Linkspartei bestimmen Terrorversteher den Kurs

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Bei der Linkspartei herrscht beim Thema Gazakrieg eine bestürzend israelfeindliche Haltung, wie der Parteitag zeigte.
Bei der Linkspartei herrscht beim Thema Gazakrieg eine bestürzend israelfeindliche Haltung, wie der Parteitag zeigte.
Bei der Linkspartei herrscht beim Thema Gazakrieg eine bestürzend israelfeindliche Haltung, wie der Parteitag zeigte. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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Bei der Linkspartei bestimmen Terrorversteher den Kurs

Eine Sache stellt der Parteitag der Linkspartei unmissverständlich klar. Diese steht auf Seiten der palästinensischen Islamisten, die Israel vernichten wollen. In der Linkspartei geben Terrorversteher den Ton an. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

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Bei der Linkspartei herrscht beim Thema Gazakrieg eine bestürzend israelfeindliche Haltung, wie der Parteitag zeigte. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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