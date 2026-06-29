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Solidarität statt Distanzierung: Antifa-Gewalt als neue Staatsdoktrin

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„Wir sind auch Antifa“: Protest für die Freilassung von Simeon „Maja“ T.
„Wir sind auch Antifa“: Protest für die Freilassung von Simeon „Maja“ T.
„Wir sind auch Antifa“: Protest für die Freilassung von Simeon „Maja“ T. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images
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Antifa-Gewalt als neue Staatsdoktrin

Die Polizei fürchtet schlimmste Ausschreitungen beim AfD-Parteitag, die Antifa kündigt den Sturm von Sachsen-Anhalts Landtag an. Aber: Niemand distanziert sich. Im Gegenteil: Hammerbanden-„Maja“ wird zum Märtyrer verklärt. Ein Kommentar.

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„Wir sind auch Antifa“: Protest für die Freilassung von Simeon „Maja“ T. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images
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