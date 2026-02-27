Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Einwanderung: 20 Afghanen abgeschoben – gleichzeitig kommen 1.772 neue

Einwanderung: 20 Afghanen abgeschoben – gleichzeitig kommen 1.772 neue

Einwanderung: 20 Afghanen abgeschoben – gleichzeitig kommen 1.772 neue

Die Bundesregierung schiebt 20 straffällige Afghanen ab, Innenminister Dobrindt feiert das als Erfolg. Man sollte sich allerdings die Gesamtzahlen zur Migration aus Afghanistan ansehen.
Die Bundesregierung schiebt 20 straffällige Afghanen ab, Innenminister Dobrindt feiert das als Erfolg. Man sollte sich allerdings die Gesamtzahlen zur Migration aus Afghanistan ansehen.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verkauft den Abschiebeflug als Erfolg, verschweigt aber Wesentliches. Foto: IMAGO / BREUEL-BILD
JF-Plus Icon Premium Einwanderung
 

20 Afghanen abgeschoben – gleichzeitig kommen 1.772 neue

Deutschland schiebt 20 kriminelle Afghanen ab. Innenminister Dobrindt feiert die Maßnahme als „Kontrolle in der Migrationspolitik“. Sieht man sich an, wie viele neue Asylbewerber im Monat aus Afghanistan kommen, wird klar: Der Minister erzählt Unfug. Eine Einordnung.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verkauft den Abschiebeflug als Erfolg, verschweigt aber Wesentliches. Foto: IMAGO / BREUEL-BILD
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles