Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Schocktherapien und geopolitische Fallen: Wieso Europa autonom werden muß

Treffen zwischen der US-Staatsführung und europäischen Politikern, August 2025. Foto: IMAGO / Avalon.red
Schocktherapien und geopolitische Fallen
 

Wieso Europa autonom werden muß

Der US-Ökonom Jeffrey Sachs warnt: Europa steckt in einer geopolitischen Falle – gefangen zwischen US-Hegemonie, russophober Angst und ökonomischer Abhängigkeit. Eine gleichzeitige Konfrontation mit Rußland und China kann es sich nicht leisten.

