Wie eine KI-App für Kriegspropaganda mißbraucht wird

Ein humanoider KI-Roboter: Fake-Videos werden immer schwerer zu erkennen. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | MICHAEL BIHLMAYER (Symbolbild)

Ein virales Video zeigt einen weinenden, zwangsrekrutierten Ukrainer. Doch was viele nicht erkennen: Es ist eine KI-Fälschung. Inzwischen fällt es auch jüngeren Menschen immer schwerer, Fakes zu erkennen. Diese Entwicklung ist brandgefährlich. Ein Kommentar von Julian Islinger.