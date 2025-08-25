Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Migrantengewalt: Was aus Merkels „freundlichem Gesicht“ wurde

Migrantengewalt: Was aus Merkels „freundlichem Gesicht“ wurde

Migrantengewalt: Was aus Merkels „freundlichem Gesicht“ wurde

Der US-Amerikaner, der in einer S-Bahn Frauen half und zusammengeschlagen wurde. Merkel zeigt dann woanders Gesicht.
Der US-Amerikaner, der in einer S-Bahn Frauen half und zusammengeschlagen wurde. Merkel zeigt dann woanders Gesicht.
Verletzter US-Tourist nach der Attacke. Foto: Screenshot X/ Anabel Schunke
JF-Plus Icon Premium Migrantengewalt
 

Was aus Merkels „freundlichem Gesicht“ wurde

Vor knapp zehn Jahren beschwor Angela Merkel Deutschlands „freundliches Gesicht“. Der Fall eines US-Touristen, der in Dresden Frauen vor migrantischen Kriminellen schützen wollte und dafür verprügelt wurde, zeigt, was daraus wurde. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Verletzter US-Tourist nach der Attacke. Foto: Screenshot X/ Anabel Schunke
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement