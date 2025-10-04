Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Krisendiplomatie: Warum Merz auf Rußland zugehen sollte

Krisendiplomatie: Warum Merz auf Rußland zugehen sollte

Krisendiplomatie: Warum Merz auf Rußland zugehen sollte

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Im Umgang mit Rußland liegt der Ball nun bei ihm. (Themenbild/Collage)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Im Umgang mit Rußland liegt der Ball nun bei ihm. (Themenbild/Collage)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Im Umgang mit Rußland liegt der Ball nun bei ihm. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pool /Ukrainian Presidentia
JF-Plus Icon Premium Krisendiplomatie
 

Warum Merz auf Rußland zugehen sollte

Ob Drohnen über Dänemark oder Jets in Estlands Luftraum – Rußland testet damit die Geduld des Westens. Doch gerade jetzt sollte Bundeskanzler Merz einen kühlen Kopf bewahren und Diplomatie wagen. Ein Kommentar von Bruno Bandulet.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Im Umgang mit Rußland liegt der Ball nun bei ihm. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pool /Ukrainian Presidentia
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement