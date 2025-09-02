Anzeige
Verschwörungstheorie: Warum die sechs toten AfD-Kandidaten für so viel Raunen sorgen

Die NRW-AfD beklagt sechs Todesfälle unter ihren Kandidaten. Das heizt Spekulationen an. Foto: picture alliance/dpa/Revierfoto
Warum die sechs toten AfD-Kandidaten für so viel Raunen sorgen

In NRW sterben kurz vor der Kommunalwahl sechs AfD-Bewerber. In keinem Fall liegt Fremdverschulden vor. Trotzdem sorgt das für wilde Spekulationen. Offenbar trauen einige dem Staat inzwischen alles zu. Ein Kommentar.

