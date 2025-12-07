Trump bringt die Realpolitik zurück

US-Präsident Donald Trump: Seine neuen Hauptfeinde sitzen vor allem in Peking – und warten vor der Grenze. Foto: picture alliance / Sipa USA | Sipa USA

Jenseits von Freund und Feind: US-Präsident Trump rechnet in seiner Nationalen Sicherheitsstrategie knallhart mit Europa und vor allem mit Deutschland ab. Für die europäischen Eliten ist das ein Weckruf. Eine Analyse von Michael Wiesberg.