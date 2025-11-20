Anzeige
Affäre um Kulturstaatsminister geht weiter: „Treuhänder“ eingesetzt: Wie Wolfram Weimer die Öffentlichkeit täuscht

Wolfram Weimer (l.) und Friedrich Merz: Nebelkerzen und Verschleierungstaktik. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
Affäre um Kulturstaatsminister geht weiter
 

„Treuhänder“ eingesetzt: Wie Wolfram Weimer die Öffentlichkeit täuscht

Für wie dumm hält Wolfram Weimer eigentlich die Menschen in Deutschland? Daß er die Anteile an seiner Firma an einen „Treuhänder“ abgibt, ändert überhaupt nichts an dem anhaltenden Skandal. Es zeigt aber, wie groß die Panik in der Merz-Regierung mittlerweile ist. Ein Kommentar.

