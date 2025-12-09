Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Anschwärzportale und Klagewut: Narziß Merz und die autoritäre Transformation

Anschwärzportale und Klagewut: Narziß Merz und die autoritäre Transformation

Anschwärzportale und Klagewut: Narziß Merz und die autoritäre Transformation

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geht humorlos gegen Kritiker und vermeintliche Beleidigungen vor.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geht humorlos gegen Kritiker und vermeintliche Beleidigungen vor.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geht humorlos gegen Kritiker und vermeintliche Beleidigungen vor. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
JF-Plus Icon Premium Anschwärzportale und Klagewut
 

Narziß Merz und die autoritäre Transformation

Politiker mögen keine Kritik vonseiten der Bürger. Bundeskanzler Merz ist da keine Ausnahme. Doch viel skandalöser als die juristischen Maßnahmen gegen tatsächliche oder vermeintliche Beleidigungen ist etwas anderes. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geht humorlos gegen Kritiker und vermeintliche Beleidigungen vor. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles