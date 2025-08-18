Milram macht Käse mit Botschaft – die Botschaft ist Käse

Anzeige

Die Traditionsmarke Milram hat beschlossen, das Kühlregal zur Bühne einer Weltanschauung zu machen. Gemolken wird dabei ausgerechnet jene woke Kuh, die andere Konzerne längst notgeschlachtet haben: Auf den neuen Verpackungen tummeln sich verliebte Multikulti-Paare und allerlei Diversity-Figuren.

Ausgerechnet dort, wo Kunden seit Jahrzehnten nach schlichter niedersächsischer Verläßlichkeit greifen, inszeniert sich die Marke nun als moralische Instanz. Die Werbeabteilung schwärmt von „Authentizität“ und „emotionaler Relevanz“. Drei hippe Illustratoren wurden herangezogen – in Übersetzung heißt das: Man will nicht einfach Käse verkaufen, sondern Haltung. Und zwar jene Haltung, die in hippen Großstadtbüros Pflichtübung ist: Diversität, Empowerment, Gemeinschaft.

Milram, Bud Light, Jaguar

Doch vielen Deutschen bleibt das Frischkäsebrötchen im Hals stecken. Auf X überwiegt der Spott: „Woker Käse“, „Go woke, go broke“. Viele schreiben schlicht: „Dann eben keinen Milram mehr.“

Wirtschaftlich ist die Gefahr real. Bud Light in den USA hat sich mit Trans-Marketing selbst ruiniert. Binnen Wochen stürzte der Absatz ein, das Traditionsbier wurde zum Symbol für wokes Pleitegehen. Auch Jaguar stolperte, als man Diversity-Kampagnen wichtiger nahm als Autos zu bauen, die Eleganz und Leistung liefern. Die einfache Wahrheit: Produkte, die sich wichtiger nehmen als ihr Zweck, landen nicht im Einkaufswagen – sondern im Müll.

Daß es auch anders geht, zeigen aktuell die US-Jeanshersteller American Eagle. Ihre Werbekampagne mit Schauspielerin Sydney Sweeney ist die Antithese zum Milram-Experiment. Statt Diversity-Missionierung setzt man auf klassische Attraktivität, klare Botschaften und das, was Kunden tatsächlich anspricht. Statt dem Zeigefinger geht dort vor allem eines hoch: der Aktienkurs.