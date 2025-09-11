Ausgemusterter Hofreiter will Deutschland mit der Waffe verteidigen

Anzeige

BERLIN. Anton Hofreiter hat erklärt, im Ernstfall zur Waffe zu greifen, um Deutschland zu verteidigen. Der Grünen-Politiker betonte: „Wenn es hart auf hart kommt, würde ich natürlich mein Land verteidigen“. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag gehört zu den lautstärksten Befürwortern von Waffenlieferungen an die Ukraine.

Er unterstrich im Podcast „Meine schwerste Entscheidung“ der Funke Mediengruppe, er sei nie Pazifist gewesen, auch wenn er keinen Wehrdienst geleistet hat.

Als junger Mann sei er vom Wehrdienst ausgemustert worden, da ein Bein vier Zentimeter länger sei als das andere. Wäre dies nicht der Fall gewesen, hätte er den Dienst vermutlich verweigert, räumte Hofreiter ein.

Hofreiter äußert sich zur Wehrdienst-Debatte

Mit dem neuen Wehrdienstgesetz soll die Bundeswehr ab dem kommenden Jahr gestärkt werden. Alle Männer und Frauen erhalten zu ihrem 18. Geburtstag ein Schreiben, in dem nach der Bereitschaft zum Dienst gefragt wird. Für Männer ist das Ausfüllen verpflichtend, für Frauen freiwillig.

Ab 2027 soll es für junge Männer zudem wieder eine verpflichtende Musterung geben. Diese Pläne sorgen schon jetzt für wachsende Verunsicherung, wie steigende Aufrufe auf der Website „verweigern.info“ zeigen. Die Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegsdienstgegner (DFG-VK) geht davon aus, daß die Bundeswehr langfristig ohne eine klassische Wehrpflicht nicht auskommen wird.

Die Diskussion, ob man im Kriegsfall kämpft, werde in Deutschland aus einer „sehr privilegierten“ Position geführt, erklärte Hofreiter. Wer in der Ostukraine lebe, habe keine Wahl: „Der hat eine andere Wahl: fliehen, sterben oder kämpfen.“ (rr)