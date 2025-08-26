Habeck und das Glück der Narzissten

Ex-Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) ist mit sich im Reinen, Fehler haben nur die anderen gemacht. Foto: picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto

Unter den Anhängern des scheidenden Grünen-Politikers Robert Habeck ist er selbst wohl am meisten davon überzeugt, daß mit ihm ein großer Denker und Staatsmann die Bühne verläßt. Wie im Ministeramt gescheitert, kann auch der Abgang als Privatier nur schiefgehen. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.