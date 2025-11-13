Ein Tag des Brandmauerfalls

Im EU-Parlament ist Dank der EVP die Brandmauer gefallen; wann passiert das in Deutschland? Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Die Brandmauer im Europa-Parlament ist gefallen. Das ist der EVP zu verdanken, die sich nicht an linke Rituale hält, sondern sachlich nach einer Mehrheit suchte. Daran sollte sich die Union in Deutschland ein Vorbild nehmen. Ein Kommentar von Ulrich Clauß.