Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Ein Plädoyer: Gegen die Kommissionsrepublik!

Der deutsche Adler versinkt im Adlerdschungel: Entscheidungen vertagen und an Kommissionen weiterleiten plagt die Bundesrepublik. (Themenbild/Collage)
Der deutsche Adler versinkt im Adlerdschungel: Entscheidungen vertagen und an Kommissionen weiterleiten plagt die Bundesrepublik. Zeichnungen: Adobe Stock
Gegen die Kommissionsrepublik!

Denn am Ende passiert nichts: Schon wieder soll eine Kommission den deutschen Sozialstaat heilen. Damit drückt sich Schwarz-Rot aber nur vor notwendigen Entscheidungen. Ein Kommentar von Sven Versteegen.

