Die Wurzeln der europäischen Tragödie

Wolodymyr Selenskyj, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, der finnische Präsident Alexander Stubb, Keir Starmer und Emmanuel Macron (v.l.n.r.) vor einem Gespräch mit Donald Trump: Das letzte Aufgebot der Zahlmeister. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | White House

Der Ukraine-Krieg ist längst zur sinnstiftenden Erzählung, zum moralisch aufgeladenen politischen Narrativ der Bundesrepublik und der ganzen EU geworden. Das steht in krassem Widerspruch zu den Möglichkeiten der Staatengemeinschaft. Doch die Wurzeln dieser europäischen Tragödie liegen viel tiefer. Ein Essay von Thorsten Hinz.