Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Die Drohnen, der Spannungsfall und „Unsere Demokratie“: Die Wurzeln der europäischen Tragödie

Die Drohnen, der Spannungsfall und „Unsere Demokratie“: Die Wurzeln der europäischen Tragödie

Die Drohnen, der Spannungsfall und „Unsere Demokratie“: Die Wurzeln der europäischen Tragödie

18. August 2025, Washington, District of Columbia, USA: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, der finnische Präsident Alexander Stubb, der britische Premierminister Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron warten im Roosevelt Room, während Präsident Donald Trump am Montag, den 18. August 2025, im Oval Office mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. (Bildnachweis: © Daniel Torok/White House/ZUMA Press Wire. Architekten einer Tragödie.
18. August 2025, Washington, District of Columbia, USA: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, der finnische Präsident Alexander Stubb, der britische Premierminister Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron warten im Roosevelt Room, während Präsident Donald Trump am Montag, den 18. August 2025, im Oval Office mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. (Bildnachweis: © Daniel Torok/White House/ZUMA Press Wire. Architekten einer Tragödie.
Wolodymyr Selenskyj, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, der finnische Präsident Alexander Stubb, Keir Starmer und Emmanuel Macron (v.l.n.r.) vor einem Gespräch mit Donald Trump: Das letzte Aufgebot der Zahlmeister. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | White House
JF-Plus Icon Premium Die Drohnen, der Spannungsfall und „Unsere Demokratie“
 

Die Wurzeln der europäischen Tragödie

Der Ukraine-Krieg ist längst zur sinnstiftenden Erzählung, zum moralisch aufgeladenen politischen Narrativ der Bundesrepublik und der ganzen EU geworden. Das steht in krassem Widerspruch zu den Möglichkeiten der Staatengemeinschaft. Doch die Wurzeln dieser europäischen Tragödie liegen viel tiefer. Ein Essay von Thorsten Hinz.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Wolodymyr Selenskyj, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, der finnische Präsident Alexander Stubb, Keir Starmer und Emmanuel Macron (v.l.n.r.) vor einem Gespräch mit Donald Trump: Das letzte Aufgebot der Zahlmeister. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | White House
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles