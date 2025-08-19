Anzeige
Gipfel in Washington: Impotent am Katzentisch

18.08.2025. Washington D.C., Vereinigte Staaten. Premierminister Keir Starmer trifft den Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, die italienische Premierministerin Giorgia Meloni, den Präsidenten von Finnland Alexander Stubb, den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, vor einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump, bei dem sie die Zukunft der Ukraine im Weißen Haus besprechen werden. Zusammen am Katzentisch.
Gipfel in Washington
 

Impotent am Katzentisch

Der Washingtoner Gipfel kann nicht über die Machtlosigkeit der europäischen Staaten im Ukraine-Krieg hinwegtäuschen – er offenbart sie vielmehr. Wer keine militärische Macht in die Waagschale werfen kann, wird eben zum einflußlosen Zahlmeister degradiert. Ein Kommentar.

Treffen bei Trump: Hauptsache am Tisch sitzen. Foto: picture alliance / Photoshot | –
