Wehrpflichtdebatte: Die Kriegstüchtigkeit der Selbstabwickler

Generalinspekteur Breuer, Nato-Generalstabschef Grynkewich, Kanzler Merz, Verteidigungsminister Pistorius und SPD-Chef Klingbeil: Und für diese Leute sollen wir sterben? Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ebrahim Noroozi
Die Kriegstüchtigkeit der Selbstabwickler

Die Politik schwadroniert über die Wehrpflicht, um Deutschland wieder kriegstüchtig zu machen. Doch was passiert, wenn Michael, Sven und Hannes im Ausland kämpfen und fallen? Wofür sollen sie kämpfen und wer dankt es ihnen? Ein Kommentar von Thorsten Hinz.

