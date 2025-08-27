„Ich habe es nicht ertragen, in Deutschland Menschen tanzen zu sehen“

Eklat im Prozeß zum Terroranschlag in Solingen: Der angeklagte Syrer verhöhnt den Richter. Doch als es um eine Kalaschnikow geht, fängt er plötzlich an zu reden – zum Entsetzen seiner Anwälte. Aus dem Gericht berichtet JF-Reporter Hinrich Rohbohm.