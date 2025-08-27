Anzeige
Terrorprozeß von Solingen: „Ich habe es nicht ertragen, in Deutschland Menschen tanzen zu sehen“

Issa Al H. am Dienstag (27.05.2025) vor dem Duesseldorfer Oberlandesgericht (OLG) wegen dreifachen Mordes und zehnfachen versuchten Mordes sowie wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS). Der 27-jaehrige Syrer soll am 23. August vergangenen Jahres gezielt auf Besucher eines Solinger Stadtfestes eingestochen haben. Deutschland verachtet er.
Issa Al H.: Für Deutschland nur Verachtung übrig. Foto: picture alliance / epd-bild | Guido Schiefer
„Ich habe es nicht ertragen, in Deutschland Menschen tanzen zu sehen“

Eklat im Prozeß zum Terroranschlag in Solingen: Der angeklagte Syrer verhöhnt den Richter. Doch als es um eine Kalaschnikow geht, fängt er plötzlich an zu reden – zum Entsetzen seiner Anwälte. Aus dem Gericht berichtet JF-Reporter Hinrich Rohbohm.

