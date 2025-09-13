Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Zwei plus vier: Der Einigungsvertrag und die Ostgebiete

Zwei plus vier: Der Einigungsvertrag und die Ostgebiete

Zwei plus vier: Der Einigungsvertrag und die Ostgebiete

Teilnehmer der Zwei-plus-Vier-Konferenz am 5. Mai 1990 in Bonn vor den Flaggen Chinas, Frankreichs, der Bundesrepublik Deutschland, der DDR, Großbritanniens und der USA. Alle Flaggen sind schwarz-weiß dargestellt, außer den beiden deutschen Fahnen. Am Podium sitzen (v. l.): Eduard Schewardnadse (UdSSR), Roland Dumas (Frankreich), Markus Meckel (DDR), Hans-Dietrich Genscher (Bundesrepublik), Douglas Hurd (Großbritannien) und James Baker (USA). Rechts oben im Kreis ein Porträt von JF-Autor Thorsten Hinz. Zwei-plus-Vier-Konferenz 1990 in Bonn: Außenminister beraten über die Wiedervereinigung.
Teilnehmer der Zwei-plus-Vier-Konferenz am 5. Mai 1990 in Bonn vor den Flaggen Chinas, Frankreichs, der Bundesrepublik Deutschland, der DDR, Großbritanniens und der USA. Alle Flaggen sind schwarz-weiß dargestellt, außer den beiden deutschen Fahnen. Am Podium sitzen (v. l.): Eduard Schewardnadse (UdSSR), Roland Dumas (Frankreich), Markus Meckel (DDR), Hans-Dietrich Genscher (Bundesrepublik), Douglas Hurd (Großbritannien) und James Baker (USA). Rechts oben im Kreis ein Porträt von JF-Autor Thorsten Hinz. Zwei-plus-Vier-Konferenz 1990 in Bonn: Außenminister beraten über die Wiedervereinigung.
Zwei-plus-Vier-Konferenz 1990 in Bonn: Außenminister beraten über die Wiedervereinigung. Foto: picture-alliance / dpa | Martin Athenstädt
JF-Plus Icon Premium Zwei plus vier
 

Der Einigungsvertrag und die Ostgebiete

Mit dem Einigungsvertrag verzichtete Deutschland vor 35 Jahren rechtswidrig auf die deutschen Ostgebiete. Damit wurde Schuld zur politischen Währung – und die Bundesrepublik dauerhaft moralisch erpreßbar. Ein Kommentar von Thorsten Hinz.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Zwei-plus-Vier-Konferenz 1990 in Bonn: Außenminister beraten über die Wiedervereinigung. Foto: picture-alliance / dpa | Martin Athenstädt
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement