Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Morde in den USA und Frankreich: Christentum in Gefahr

Morde in den USA und Frankreich: Christentum in Gefahr

Morde in den USA und Frankreich: Christentum in Gefahr

Christen leben gefährlich: Charlie Kirk starb, weil er offensiv als Christ lebte und für seinen Glauben warb; das ist auch in Europa gefährlich geworden.
Christen leben gefährlich: Charlie Kirk starb, weil er offensiv als Christ lebte und für seinen Glauben warb; das ist auch in Europa gefährlich geworden.
Charlie Kirk starb, weil er offensiv als Christ lebte und für seinen Glauben warb; das ist auch in Europa gefährlich geworden. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Scott Rausenberger
JF-Plus Icon Premium Morde in den USA und Frankreich
 

Christentum in Gefahr

Zwei politische Morde, das Attentat auf Charles Kirk in Amerika sowie das auf Ashur Sarnaya in Frankreich, zeigen vor allem eines: Öffentlich für ihren Glauben eintretende Christen leben gefährlich. Inzwischen auch inmitten der westlichen Welt. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Charlie Kirk starb, weil er offensiv als Christ lebte und für seinen Glauben warb; das ist auch in Europa gefährlich geworden. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Scott Rausenberger
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement