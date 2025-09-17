Christentum in Gefahr

Charlie Kirk starb, weil er offensiv als Christ lebte und für seinen Glauben warb; das ist auch in Europa gefährlich geworden. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Scott Rausenberger

Zwei politische Morde, das Attentat auf Charles Kirk in Amerika sowie das auf Ashur Sarnaya in Frankreich, zeigen vor allem eines: Öffentlich für ihren Glauben eintretende Christen leben gefährlich. Inzwischen auch inmitten der westlichen Welt. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.