Berlin kapituliert vor der Realität im Görli

Alltag rund um den Görlitzer Park: Polizisten führen einen mutmaßlichen Dealer ab. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Berlin kann nur noch Schadensbegrenzung. Anstatt gegen Verwahrlosung und Drogen im öffentlichen Raum vorzugehen, soll ein Kinderbuch den Kleinen helfen. Das ist eine Geste der Rat- und Hilflosigkeit. Ein Kommentar von Laila Mirzo.