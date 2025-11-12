Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Kinderbuch für den Drogenparkbesuch: Berlin kapituliert vor der Realität im Görli

Berlin: Alltag rund um den Görlitzer Park: Polizisten führen einen mutmaßlichen Dealer ab.
Alltag rund um den Görlitzer Park: Polizisten führen einen mutmaßlichen Dealer ab. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
Berlin kapituliert vor der Realität im Görli

Berlin kann nur noch Schadensbegrenzung. Anstatt gegen Verwahrlosung und Drogen im öffentlichen Raum vorzugehen, soll ein Kinderbuch den Kleinen helfen. Das ist eine Geste der Rat- und Hilflosigkeit. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

