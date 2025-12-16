Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Bilder von Putin, Trump und Xi auf Matroschka-Puppen: Was kann ein gespaltenenes Europa entgegensetzen? Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alexander Zemlianichenko
Neue US-Sicherheitsstrategie
 

Auf dem Schachbrett fremder Mächte

Kampf gegen EU und Wokeismus: Die neue US-Sicherheitsstrategie klingt für viele europäische Rechte verlockend. Doch was, wenn der Hegemon in Washington seine Meinung ändert? Eine Analyse von David Engels.

