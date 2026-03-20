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Philosoph im JF-Interview: Slowenien vor der Wahl: „Wir haben keine Rechten“

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Das Bild zeigt den Philosophen Andrej Lokar und Sloweniens Premierminister Robert Golob.
Das Bild zeigt den Philosophen Andrej Lokar und Sloweniens Premierminister Robert Golob.
Der Philosoph Andrej Lokar (links) und der Premierminister von Slowenien, Robert Golob: Das mitteleuropäische Land steht politisch an einem Scheideweg. Fotos: privat / picture alliance / abaca | Liewig Christian/Pool/ABACA
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Slowenien vor der Wahl: „Wir haben keine Rechten“

Slowenien zwischen Krise und Chance: Der Philosoph Andrej Lokar spricht im Interview mit der JUNGEN FREIHEIT über die Notwendigkeit einer starken Mitte-Rechts-Koalition für die Zukunft des Landes.

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Der Philosoph Andrej Lokar (links) und der Premierminister von Slowenien, Robert Golob: Das mitteleuropäische Land steht politisch an einem Scheideweg. Fotos: privat / picture alliance / abaca | Liewig Christian/Pool/ABACA
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