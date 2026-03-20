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TV-Kritik: Brandmauerspringen im ZDF: Nachts, wenn der Palmer kommt

TV-Kritik: Brandmauerspringen im ZDF: Nachts, wenn der Palmer kommt

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Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer: Man dürfe die AfD nicht „hinter der Brandmauer wachsen lassen“. (Themenbild)
Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer: Man dürfe die AfD nicht „hinter der Brandmauer wachsen lassen“. (Themenbild)
Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer: Man dürfe die AfD nicht „hinter der Brandmauer wachsen lassen“. Foto: ZDF/Screenshot JF
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Brandmauerspringen im ZDF: Nachts, wenn der Palmer kommt

An der Brandmauer nachts um halb eins: Bei Markus Lanz macht sich Boris Palmer für die Regierungsbeteiligung der AfD stark. Mit von der Partie ist auch ein erfahrener Brandmauerspringer, der für eine CDU-Minderheitsregierung plädiert.

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Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer: Man dürfe die AfD nicht „hinter der Brandmauer wachsen lassen“. Foto: ZDF/Screenshot JF
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